„Aztech: Forgotten Gods“: Kampf gegen alte Götter

In der Rolle der jungen Aztekin Achtli dürfen Gamer ab dem Herbst auf PC und Konsole in „Aztech: Forgotten Gods“ die Götter in die Knie zwingen. Der mexikanische Entwickler Lienzo verspricht ein Action-Adventure voller Boss-Kämpfe und anderer Herausforderungen in einer „modernen Aztekenstadt, die seit Jahrhunderten als steinerne Metropole gedeiht, technologisch fortschrittlich und doch stark in der alten Tradition verwurzelt“. Der Ankündigungs-Trailer gibt bereits erste Einblicke in die von mesoamerikanischen Hochkulturen geprägte Spielwelt.