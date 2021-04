Geschäftstür zertrümmert: Einbrecherinnen gefasst

Zwei mutmaßlichen Einbrecherinnen konnte nun die Polizei in Innsbruck das Handwerk legen: Die beiden Verdächtigen im Alter von 31 und 34 Jahren sollen in der Nacht auf Samstag mit Gewalt in ein Bekleidungsgeschäft eingedrungen sein und Handtaschen sowie Schuhe gestohlen haben. Eine Beschuldigte sitzt nun in Haft.