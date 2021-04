Schulhymne hebt Moral der Kinder in der VS Lind

Noch ist Singen an Kärntner Schulen wegen Corona untersagt. Aber gerade Musik könnte doch die Moral der Kinder heben, ihnen Freude bringen. In der Volksschule Lind ob Velden hat man sich deshalb etwas einfallen lassen: Mehrmals am Tag ertönt aus den Lautsprechern die Schulhymne „Die Kinder der Sonne“.