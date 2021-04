Tesla-Boss Elon Musk moderiert Fernseh-Show

Erster hochkarätiger Unternehmer in der Show

Musk wäre der erste hochkarätige Unternehmer in der Riege. Er ist aber auch kein typischer Firmenboss: Musk verwickelt sich regelmäßig in Diskussionen bei Twitter, hat eine große Fan-Gemeinde und hatte auch schon Gastauftritte in Filmen und TV-Sendungen wie „Iron Man 2“, „The Big Bang Theory“ und der Animationsserie „Die Simpsons“. Als musikalischer Gast der Woche flankiert ihn Miley Cyrus bei ihrem sechsten SNL-Auftritt.