Stark! Vom Nachwuchs direkt in die ÖSV-Elitegruppe

Nach der Saison ist vor der Saison! Viele ÖSV-Asse starten bereits in dieser Woche in den WM-Winter. Nicht nur in den Kadern, sondern auch in der Zusammensetzung der Trainingsgruppen, hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Besonders bemerkenswert: der Aufstieg eines jungen Vorarlbergers.