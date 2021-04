Quarantänefrei am Strand: Ein Sommer wie damals

„Wir kümmern uns um einen reibungslosen Ablauf auf den Flughäfen“

Details dazu werden erst im Mai kommuniziert, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Das Vorpreschen der Griechen hat sich gelohnt, denn die Flüge können schon organisiert werden. An zweiter Stelle der beliebtesten Sommerdestinationen steht Spanien, dritter Platz geht an die Türkei. „Wir kümmern uns um einen reibungslosen Ablauf auf den Flughäfen“, versichert Bettina Ganghofer, Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen. V. a. viele Direktflüge aus den Bundesländern sind geplant. Die Chancen stehen also gut, dass es ein Sommer wie damals wird, so wie es Wolfgang Petry in seinem gleichnamigen Lied singt.