„Geister-Rohbau“: 616 Anleger bangen um ihr Geld

Pleite: Aus „Très Chic“ wurde „Geister-Rohbau“

„Erstmals haben wir uns für eine Projektfinanzierung durch Crowdinvesting entschlossen. Es zeigt sich, dass wir mit Rendity einen erfahrenen und kompetenten Partner gefunden haben, der unsere erste Finanzierungs-Kampagne dieser Art so erfolgreich abgewickelt hat“, freute sich damals Clemens Waining von umfeld concept. Wainig war auch der Geschäftsführer der UMFELD architectural environments. Diese Firma ist bekanntlich in den Konkurs geschlittert, weswegen aus „Très Chic“, wie das Projekt getauft wurde, der „Geister-Rohbau“ wurde.