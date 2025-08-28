Eine Insel mit rauen Küsten und einem sanften Grün

Einst Wikinger, jetzt kosmopolitisches Leben

Eine Stunde dauert die Busfahrt von Kilkenny nach Waterford. Der Seehafen erinnert an eine Ära, in der Irland unerwarteten Besuch hatte: die Wikinger. Im 8. Jahrhundert sind sie gekommen, um zu bleiben – für einen Winter. Daraus wurde für immer. „Seit dem überraschenden Einfall tragen wir die DNA der Wikinger in uns“, sagen die Iren. Nachdem Dublin als frisch aus dem Boden gestampfte Siedlung auf dem Weg war, zur wichtigsten Handelsdrehscheibe der westlichen Wikinger-Welt zu werden, gründete das skandinavische Volk anno 914 Waterford.