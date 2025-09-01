Erdbeben in Afghanistan fordert Hunderte Tote

Zahlen dürften weiter steigen

Laut dem Gesundheitsministerium habe es allein in einem Dorf 30 Tote gegeben. „Die Zahl der Toten und Verletzten ist hoch, aber da das Gebiet schwer zugänglich ist, sind unsere Teams noch im Einsatz“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriumssprechers Sharafat Saman. Hunderte Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, erklärte der Informationschef der Provinz, Najibullah Hanif. Die Zahlen dürften weiter steigen, sobald Berichte aus den schlecht erschlossenen Gebieten eingehen.