„Ich will Antworten – und ich werde sie mir holen“

Sainz kündigt Nachspiel an

Lawson hingegen kann die Reaktion seines Kontrahenten nicht nachvollziehen. „Er kann so viele Kommentare machen, wie er will. Ich hätte es besser gefunden, er wäre direkt zu mir gekommen, statt es allen zu erzählen. Aber am Ende: Wenn es meine Schuld gewesen wäre, hätte ich die Strafe bekommen. So einfach ist das.“