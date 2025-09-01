Europa ist bei Englands Kaufrausch völlig hilflos

„Ich habe richtig Lust auf die neue Saison“
ÖFB-Ass Baumgartner:
Rund 3,2 Milliarden Euro: Der Transfer-Sommer 2025 wird in die Geschichtsbücher eingehen, Englands Klubs sorgen für einen neuen Meilenstein – bei dem die Vereine aus Rest-Europas nur neidig zuschauen können. Ein Mitgrund für die hohen Ausgaben: Der neue TV-Vertrag!
Reich ist, wer sich problemlos teure Dinge leisten kann. Richtig reich ist, wer weiß, wie teuer etwas ist – und mehr zahlt, ohne mit der Wimper zu zucken. Womit die gesamte Premier League in letztere Kategorie fällt – die Insel befindet sich im Kaufrausch!
