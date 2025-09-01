„Ich habe richtig Lust auf die neue Saison“
ÖFB-Ass Baumgartner:
Wieso Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic mit reichlich Selbstvertrauen in das Teamcamp der Nationalmannschaft einrücken. Wie lange sich Stefan Posch an Serie-A-Klub Como band. Welche Serie St.Gilloise-Stürmer Raul Florucz am Montag mit nach Windischgarsten bringt.
Nach dem Aus im Play-off der Champions League bekam auch Marko Arnautovic medial sein Fett ab, Sonntagabend konterte er im Dress von Roter Stern Belgrad seinen Kritikern:
