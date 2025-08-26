Übergewichtige zahlen bei US-Airline künftig mehr

Bisher Geld zurück für zweiten Sitz

Bis jetzt konnten übergewichtige Fluggäste nämlich vorab einen zweiten Sitzplatz buchen und erhielten den vollen Kaufpreis nach dem Flug zurück. Alternativ war es auch möglich, direkt am Flughafen am Schalter kostenlos einen zusätzlichen Sitzplatz zu beantragen, wenn noch Plätze verfügbar waren. Das machte die Fluggesellschaft bei vielen Menschen mit Übergewicht beliebt.