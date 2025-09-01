Vorteilswelt
Und gibt Eltern Tipps

Bildungsexperte warnt: „Zu viele Fünfer im System“

Österreich
01.09.2025 07:00

Die Wahl der richtigen Schule, Mobbing oder schlechte Noten: Eltern stehen vor vielen Fragen. Bildungsexperte Andreas Salcher bietet mit seinem neuen Buch Orientierung und praktische Tipps – und warnt: In unserem Schulsystem werden nach wie vor viel zu viele Fünfer vergeben.

Besonders wichtig sei dabei die Entscheidung für die Volksschule. „In den ersten Jahren entscheidet vor allem die Lehrerin oder der Lehrer darüber, ob ein Kind mit Freude lernt oder ob Schule zum Zwang wird“, so Salcher. Doch genau hier beginne die Schwierigkeit: In vielen Städten erfolgt die Zuteilung nach Wohnort, wodurch Eltern nur wenig Spielraum haben. In sogenannten „Brennpunktbezirken“ bleibe oft nur der Ausweg in eine Privatschule – eine Entscheidung, die stark vom Geldbeutel abhängt. Sein neues Buch versteht Salcher daher als Reiseführer durch den Schuldschungel, der Eltern Orientierung und konkrete Tipps bietet.

Neben der sozialen Durchmischung spielen die Qualität der Schulleitung und der Lehrkräfte eine zentrale Rolle. „Eine Schule kann nie besser sein als die Summe ihrer Lehrer“, betont Salcher. Deshalb sei es für Eltern unerlässlich, sich frühzeitig und sehr genau über mögliche Schulen zu informieren – auch wenn dies manchmal detektivisches Geschick erfordere.

Moderatorin Jana Pasching im krone.tv-Talk mit Bildungsexperte Andreas Salcher
Moderatorin Jana Pasching im krone.tv-Talk mit Bildungsexperte Andreas Salcher(Bild: krone.tv )

„Mit 14 Wochen Ferien lassen sich Probleme nicht lösen“
Ein weiteres zentrales Thema ist für Salcher das Deutschlernen. Die verpflichtende Sommerschule für außerordentliche Schüler sieht er als Schritt in die richtige Richtung. „Mit einem Halbtages-Schulsystem und 14 Wochen Ferien lassen sich diese Herausforderungen nicht lösen“, sagt er. Entscheidend sei aber, dass die Maßnahme auch wirklich umgesetzt werde – trotz Widerstand der Lehrergewerkschaft, die eine Verpflichtung der Pädagogen kritisch sieht.

Stärkere Einbindung der Eltern gefordert
Darüber hinaus fordert Salcher eine stärkere Einbindung der Eltern. Sozial- und Familienleistungen sollten seiner Meinung nach stärker an die Mitwirkung der Eltern am Schulerfolg ihrer Kinder geknüpft werden. „Nur wenn Schule und Elternhaus gemeinsam wirken, können Bildungsdefizite wirklich aufgeholt werden“, ist er überzeugt.

Die Flecken am Cover stehen sinnbildlich für die vielen unnötigen Fünfer im Schulsystem
Die Flecken am Cover stehen sinnbildlich für die vielen unnötigen Fünfer im Schulsystem – ein Problem, dem Eltern laut Salcher mit mehr Wissen und rechtzeitigem Handeln entgegenwirken können.(Bild: krone.tv )

„Zu viele Fünfer im heimischen Bildungssystem“
In seinem neuen Buch „Das Beste für mein Kind. Schule erfolgreich meistern“ erklärt der Bildungsexperte auch, warum in Österreichs Schulsystem nach wie vor viel zu viele „Nicht genügend“ vergeben werden. Die auffälligen Flecken am Cover symbolisieren genau diese „Flecken“ oder „Fetzen“. „Das wäre eigentlich nicht notwendig“, so Salcher, „wenn Eltern ihre Rechte kennen und rechtzeitig handeln.“

Als große Herausforderung sieht Salcher die künstliche Intelligenz, da sie unsere Gesellschaft verändern wird. Hier brauche man eine massive Lehrerausbildungsinitiative. Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben.

