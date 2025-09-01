Bildungsexperte warnt: „Zu viele Fünfer im System“

Besonders wichtig sei dabei die Entscheidung für die Volksschule. „In den ersten Jahren entscheidet vor allem die Lehrerin oder der Lehrer darüber, ob ein Kind mit Freude lernt oder ob Schule zum Zwang wird“, so Salcher. Doch genau hier beginne die Schwierigkeit: In vielen Städten erfolgt die Zuteilung nach Wohnort, wodurch Eltern nur wenig Spielraum haben. In sogenannten „Brennpunktbezirken“ bleibe oft nur der Ausweg in eine Privatschule – eine Entscheidung, die stark vom Geldbeutel abhängt. Sein neues Buch versteht Salcher daher als Reiseführer durch den Schuldschungel, der Eltern Orientierung und konkrete Tipps bietet.