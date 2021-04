Mann (24) wurde von Holzstamm am Kopf getroffen

Der 24-Jährige war am Vormittag, in der Parzelle „Gorbachen“ in Eichenberg mit Holzarbeiten beschäftigt. Gegen 10.15 Uhr zog der 24-Jährige mit der Traktoren-Seilwinde einen Holzstamm aus dem Wald. Der 24-Jährige stand dabei ca. 30 Meter vom Traktor entfernt und bediente die Seilwinde mit einer Fernbedienung. Dabei brach ein Teil des Stammes ab und traf den 24-Jährigen am Kopf bzw. dessen Helm.