Wiener FPÖ wettert gegen den „Brutalo-Lockdown“

NEOS: „Lockdowns sie sind nötig“

NEOS-Mandatar Markus Ornig merkte an, dass er Corona-Kritik am Bund durchaus unterstütze, man könne jedoch nicht so tun, als ob der Bürgermeister der Corona-Totengräber sei. „Ich bin auch kein Fan von Lockdowns, aber sie sind nötig. Die Triage ist nicht erfunden, die ist Fakt.“ Der Bürgermeister sei mit den Maßnahmen nicht „lustig“, er nehme Verantwortung wahr - etwas was die FPÖ nicht kenne.