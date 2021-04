Alko-Lenker überschlug sich mit Pkw in Satteins

Mann leistet Erste Hilfe

Ein anderer Pkw-Lenker wurde kurz darauf auf den Unfall aufmerksam. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. „Der Lenker, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert“, so die Vorarlberger Polizei am Donnerstag.