Urlaub in Österreich - oder doch im Ausland?

Eine Reise ins Ausland soll in absehbarer Zeit auch wieder problemlos möglich sein, aber Elisabeth Köstinger „setzt ganz klar auf Urlaub in Österreich.“ Auch Pneumologe Arschang Valipour zeigt sich zurückhaltend: „Alle warten zu, ob geöffnet wird.“ Trotzdem gibt der Mediziner einen positiven Ausblick in Richtung Herbst, denn die Durchimpfungsrate sollte hier entlastend wirken. Die Frage ob der, hoffentlich, Mitte Mai endende Lockdown in Wien und Niederösterreich irgendwann eine Fortsetzung findet, kann Köstinger nicht hundertprozentig beantworten. „Wir haben uns Zeit gelassen, um sicher öffnen zu können“, argumentiert Köstinger, die weiterhin an einer konsequenten Teststrategie festhalten möchte.