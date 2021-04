Leon gesteht: „Ich war vom letzten Jahr verwöhnt“

Pauger zieht seine Schlüsse

„Ich weiß, was zu tun ist. Im Hinblick auf die nächsten Rennen werde ich ein paar Sachen verändern. Auch härtere und längere Einheiten im Wasser machen“, kündigte Pauger an. „So gesehen war Melilla gut für mich, da ich sonst so weitertrainiert hätte wie bisher.“ Das Ziel für den nächsten Wettkampf am 15. Mai in Caorle (It) ist klar: „Ich will dieses Ergebnis so nicht stehen lassen.“