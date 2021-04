Vordernbergbach durch Bagger-Öl verschmutzt

Zwei alte Bagger hatte eine Firma, deren Gelände direkt an den Vordernbergbach grenzt, verkauft. Bis zu deren Abholung dauert es allerdings noch etwas, sie blieben derweilen am Werksgeländer nahe eines Abwasserkanals stehen. Dabei gelangte allerdings eine unbekannte Menge Hydrauliköl in den Abwasserkanal, einiges davon floss auch in den Vordernbergbach.