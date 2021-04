Wegen Streit flogen junge Bewohner mit Drogen auf

Montag gegen 14 Uhr wurde die Polizei zur Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Einheimischen und einer 24-Jährigen in die Wohnung in Schwendau gerufen. In der Folge wurde gegen den 28-Jährigen ein Betretungsverbot verhängt. Nachdem die Beamten in der Wohnung Suchtmittel vorgefunden hatten, wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Hausdurchsuchung angeordnet.