Not an Kindekrippenplätzen

17 Millionen für den Kinderkrippenausbau

Dass die Situation trotz beständigem Ausbau an Betreuungseinrichtungen angespannt bleibt, weiß auch Dominik Santner. „Ich habe in meinem Freundeskreis fünf Familien, die sich um einen Platz in einer Kinderkrippe bemüht haben. Nur eine davon hat auch tatsächlich einen bekommen“, erzählt der zweite Vorsitzende der Jungen Industrie Steiermark. Sein Vorschlag: „Kinder statt Plätze fördern.“ So könnten Eltern ihre Sprösslinge auch in anderen Gemeinden betreuen lassen. Mit einem ersten Entwurf des Lösungspapiers war man laut Santner bereits bei der zuständigen Landesrätin Juliane Bogner-Strauß.