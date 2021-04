Dieses Giftköder-Training kann Leben retten

Eine Spürnase für alle!

Im zweiten Schritt lernen die Tiere, dass sie nichts aufnehmen dürfen, was scheinbar zufällig herumliegt. Auch hier geht es um konsequentes Üben in jeder Situation - oftmals lauert die Gefahr auch im vermeintlich sicheren eigenen Garten. Der Hund lernt eigenständig zu verzichten.

Ziel ist es auch, dass der Hund präventiv anzeigt, wenn er auf ein entsprechendes Objekt trifft. Nur so ist der Besitzer in der Lage, einen eventuellen Köder auch zu sichern und so andere Tiere und auch Kinder vor dem Gift zu schützen. In diesem Fall muss auch die Polizei informiert werden und der nähere Umkreis sollte nach weiteren Fallen untersucht werden. Ein wichtiger Erfolg, sagt auch Maggie Entenfellner von der „Krone“ - Tierecke: „Man muss diesen Kreislauf durchbrechen! Diese Trainings tragen maßgeblich dazu bei und bringen ein Stück Sicherheit zurück.“