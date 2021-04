SPÖ: Rechnungshof soll Impfstoffbeschaffung prüfen

Stadien soll schon am 3. Mai öffnen

Als Erstes wären der Vorstellung Loackers nach die Schulen am 26. April an der Reihe. Etappe zwei würde am 3. Mai beginnen und Bereiche umfassen, wo es zugewiesene Sitzplätze gibt - etwa Uni-Hörsäle, Fußballplätze, Theater und Kinos. Weitere fünf Tage später wären Breitensport und Schanigärten erlaubt. Den Abschluss würden Hotellerie und Indoor-Gastronomie am 13. Mai bilden. Gasthäuser sollten dabei bis 23 Uhr offen halten dürfen, da ein Betrieb sonst nicht rentabel sei.