Millionen für Gemeinden: Erstmals liegt Liste vor

Nicht weniger als 127 Seiten, von Graz bis Straden, von Freibadsanierungen über Kindergarten-Neubauten bis zu einem neuen Traktor: Seit Donnerstag lässt sich erstmals genau nachvollziehen, welche steirischen Kommunen für welche Projekte Bedarfszuweisungen vom Land erhalten haben. Die oben erwähnten Schlaglichter beziehen sich auf das Jahr 2024. Online sind aber auch die Auflistungen der Jahre 2020 bis 2023 einsehbar.