Klausur: Ein „Sprungbrett“ in die Nach-Corona-Zeit

Gänzlich von Corona und den Szenarien für die Zeit danach beherrscht, ist die zweitägige Regierungsklausur Dienstagmittag zu Ende gegangen. Schon in der Früh hatte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt, am Plan festzuhalten, ab Mitte Mai österreichweit vorsichtig zu öffnen. Zutrittstests im Handel soll es nicht geben, dafür in Gastronomie und Tourismus. Nach Abschluss der Klausur sprach Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) von wirtschaftlichen Erholungsanzeichen, die geplanten Öffnungen sollten diese festigen. Für Langzeitarbeitslose will man ein „Sprungbrett“ bauen.