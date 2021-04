So sollen Langzeitarbeitslose wieder Fuß fassen

Arbeitslosigkeit leicht gesunken

Ende März waren 457.817 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, aktuell sind rund 436.350 Menschen in Österreich ohne Job bzw. in Schulungen, das sind 4600 weniger als in der Vorwoche. Zum Vergleich: Mitte April 2020 im ersten harten Corona-Lockdown waren 588.200 Menschen ohne Arbeit (Arbeitslose und Schulungen).