Zwölf Monate teilbedingt nach tödlicher Explosion

Mitarbeiter verstarb

Der Angeklagte ließ die Boxen auspacken, den Inhalt trennen und die Spraydosen in einer Ballenpresse, die laut Staatsanwaltschaft nur für Kartonagen, Kunststoff und Leichtmüll geeignet war, pressen. Treibmittel, Alkohol und andere Stoffe traten aus, es kam zu einer Verpuffung, einem Feuerball und einem Großbrand. Der Mitarbeiter an der Presse wurde so schwer verletzt, dass er später in einer Spezialklinik in Bayern starb. Der Angeklagte selbst und ein weiterer Mitarbeiter wurden ebenfalls schwer verletzt, weitere zehn Leute leichter. Drei Hallen und einige Fahrzeuge brannten nieder, der Schaden beträgt mehr als 15 Mio. Euro. Laut Energie AG Umwelt Service ist die Sortieranlage seither nicht mehr in Betrieb, der Standort wird derzeit als Logistikplatz genutzt.