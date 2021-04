Eine Betriebsansiedelung lässt die Wogen hochgehen

„Die Anrainer fühlen sich überfahren, sind schockiert, verärgert und sehr enttäuscht“, erklärt Isabella Theuermann. Die FP-Stadträtin hatte am Wochenende mit Bewohnern in St. Marein Gespräche über diese Pläne geführt. Demnach beabsichtige der Industrieanlagenbauer, seinen Standort von St. Andrä nach Wolfsberg in den Bereich des Flughafengeländes zu verlegen. Theuermann: „Es ist wirklich unverständlich, dass der Bürgermeister nicht das Gespräch mit den Anrainern sucht.“