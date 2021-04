Digitales Kunstwerk von Snowden bringt Millionen

Um NFTs ist zuletzt ein wahrer Hype ausgebrochen. Laut der Website NonFungible.com wurden allein 2021 auf dem NFT-Markt Werke im Wert von zwei Milliarden US-Dollar gehandelt. Die Technologie war zuletzt bei der Versteigerung der Werke des Künstlers Beeple im Auktionshaus Christie‘s vor rund einem Monat in den Fokus geraten. Das Auktionshaus versteigerte Beeples digitale Collage „Everydays: The First 5000 Days“ für einen Rekordpreis von 69,3 Millionen Dollar.