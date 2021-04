Pflegeausbildung mit Matura wird ausgebaut

Knapp 600 Schülerinnen und Schüler befinden sich in Kärnten aktuell in einer Ausbildung zu einem Pflegeberuf. „Wir sind mit unserer Ausbildungsoffensive, die wir 2018 gestartet haben, auf einem sehr guten Weg. Nichtsdestotrotz ergreifen wir weiterhin jede Möglichkeit, um noch mehr Interessierten den Einstieg in den Pflegeberuf zu erleichtern“, betont Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner. So war Kärnten im Vorjahr eines von drei Bundesländern, die den Schulversuch Pflegeausbildung mit Matura gestartet haben.