24. Weintrophy: Die 39 Finalisten stehen fest!

Mit den heftigen Absatzeinbußen haben die steirischen Winzer eine Durststrecke hinter sich, eine Auszeichnung dieser Güte ist daher wichtiger als jemals zuvor. Und die Steirer waren auch in einer Anzahl dabei wie noch nie: Mehr als 900 Spitzenweine wurden bei der 24. Ausgabe der Weintrophy eingereicht und von einer strengen Jury unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen in den vergangenen Tagen auf Herz und Promille geprüft. Die Prämierung ist schon deswegen so imposant, weil es die einzige unter notarieller Aufsicht ist.