Pöhacker: Schaffenskraft rein aus der Stille

Franz Pöhacker wurde 1927 in Graz geboren und kam 1933 nach Hall in Tirol. Er absolvierte von 1944 bis 1947 die Bundesgewerbeschule in Innsbruck bei Hans Pontiller und Helmut Rehm und studierte von 1950 bis 1957 an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Franz Santifaller und Fritz Wotruba. Seinen Studienkollegen waren Alfred Hrdlicka und Joannis Avramidis. Seit 1959 war Pöhacker als freischaffender Bildhauer und Grafiker in Hall tätig, dessen vielfältiges, historische Stadtbild ihm etliche Inspirationen bot. Von 1972 bis 1992 unterrichtete er zudem Bildnerische Erziehung am Franziskanergymnasium in Hall. Hier lernte der Verfasser dieser Zeilen, Ende der 1970er Jahre, den zutiefst menschlichen Pädagogen Franz Pöhacker kennen.