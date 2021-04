Mann (44) bei Brand im Heizungsraum verletzt

Nachdem ein 44-Jähriger am Donnerstagnachmittag den Holzofen in einem Straßwalchener Haus nachgeheizt hatte, entzündete sich die Heizungsanlage. Als der Mann durch den Rauch auf das Feuer aufmerksam wurde, hielt er Nachschau im Heizungsraum. Als er die Türe öffnete schlug ihm eine Stichflamme entgegen und er erlitt leichte Verbrennungen am Kopf und an den Armen. Bei den Löschversuchen zog er sich auch noch eine Rauchgasvergiftung zu. Einer Behandlung im Krankenhaus stimmte der Mann allerdings nicht zu.