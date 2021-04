Aus Nestlé Areal wird Dreiturmprojekt „Trinity“

Viele Projekte geplant

Geplant ist ein Gebäudekomplex mit drei Türmen, die jeweils 80, 90 beziehungsweise 100 Meter in den Himmel ragen. Es soll ausreichend Raum und Möglichkeiten für Gewerbebetriebe, Büroflächen für nationale und internationale Unternehmen geschaffen werden. Desweiteren aber auch ein Hotel, ein Studentenheim für 250 Bewohner, ein Nahversorger und Gastronomieflächen darin Platz finden. Was „Trinity“ so besonders macht: Nicht weniger als 5000 der 17.000 m² großen Fläche sind für eine grüne Stadtoase, die in den Boden – nicht wie oftmals auf einer Tiefgarage – wachsen kann, reserviert.