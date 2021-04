Selbstbedienung in der kleinen „Regional Box“

Billa bietet in Kooperation mit dem Start-up my Acker ein neues Shopkonzept auf Selbstbedienungsbasis an, das speziell für kleine Gemeinden ohne Nahversorger entwickelt wurde. Auf elf Quadratmetern finden Kunden mehr als 200 regionale Produkte sowie Artikel des täglichen Bedarfs. Die ersten vier Boxen wurden nun in Baldramsdorf, Dellach, Flattach und Mörtschach eröffnet.