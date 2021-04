Grazer Volleyball-Damen im Finale unter Druck

UVC Graz unterlag in Amstetten den zuletzt Corona-geplagten Linzerinnen mit 1:3 (25:20, 19:25, 25:20, 25:16). „Eva Dumphart ist einfach nicht zu ersetzen“, seufzte UVC-Coach Matthias Pack, nachdem seine Kapitänin vorm Spiel mit Knöchelverletzung abwinken musste. Nach dreieinhalb Wochen Matchpause fehlte auch merkbar der Rhythmus und die Stärke beim Service. Am Sonntag (17.30, Sportpark) muss in Graz ein Sieg her, sonst ist Linz Meister. „Wir hoffen, dass wir unsere Kapitänin bis dahin fit kriegen“, sagt Birgit Helminger.