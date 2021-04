Steirer-Mädels sind die größten Sport-Töchter

Doppelt hält besser! Graz kann auf seine „größten Sport-Töchter“ dieser Tage wahrlich stolz sein, denn sowohl am Volleyball-Netz als auch unter den Basketball-Körben greifen die Damen der Schöpfung nach der Macht in Österreich - sprich nach dem Meistertitel! UBI Graz kann sich in der Basketball-Finalserie im Sportpark (20.15, live auf ORF Sport plus) gegen Klosterneuburg den Matchball holen. Da könnten die Volleyball-Mädels des UVC vielleicht schon Zeit zum Daumendrücken haben, denn Anna Oberhauser und Co. starten bereits um 17.35 in Amstetten in die Endspiel-Serie gegen Linz-Steg. „Wir kennen uns untereinander natürlich, sind auch mit vielen UBI-Mädels gut befreundet“, so UVC-Libera Oberhauser, „außerdem haben wir uns, nachdem wir beide diese Saison im Cup-Finale verloren haben, gegenseitig das Versprechen gegeben, dass wir jetzt den Meistertitel holen.“