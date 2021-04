Trio für die Rettung der Wirte

Selbst sind sie schon länger in ihren Fachbereichen in und für die Branche tätig. Für die besonders harten Zeiten bündeln sie jetzt ihre Kräfte und bieten Wirten, wie der Familie Frey vom Goldenen Löwen in Maria Taferl eine umfangreiche Gesamthilfe an, in der alles berücksichtigt werden soll. „Tourismusguru“ August Teufl aus Erlauf machte in Maria Taferl den Anfang und hielt als Gast Ausschau nach Verbesserungspotenzialen im praktischen Ablauf. Als Direktor-Stellvertreter der Tourismusschulen Krems reiht er sich mit 25 Fachausbildungen in diesem Bereich auch in das österreichische Spitzenfeld ein.