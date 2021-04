Recyling der Materialien wird immer wichtiger

Recycling auf der Reininghaus-Baustelle

„Bei uns scheitert eine Wiederverwertung oft an Vorschriften, Haftungsfragen und an der Einstellung ,Das haben wir immer so gemacht‘“, erklärt Beate Engelhorn, Leiterin des HdA, warum wir viel zu wenig recyceln. „Dennoch gibt es Forschungsprojekte, wie jenes an der TU Graz, wo der Wert des recycelbaren Baumaterials von einem Abbruchhaus errechnet wurde.“ Auch bei den Reininghausgründen habe man 50.000 Tonnen vermeintlichen Abfall aus einem Tiefkeller als Baustoff eingesetzt und so 20.000 Lkw-Fahrten durch Graz eingespart, betont Engelhorn.