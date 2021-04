Zahlreiche Konzerthighlights in der Saison 2021/22

Bruckners Neunte mit Thielemann

Ein weiterer Höhepunkt ist das Gastspiel der Sächsischen Staatskapelle unter Christian Thielemann mit Bruckners Neunter im Mai 2022. Adam Fischer kommt mit dem Dänischen Kammerorchester, Markus Poschner mit dem RSO Wien, Andrés Orozco-Estrada mit den Wiener Symphonikern, Mirga Gražinytė-Tyla mit dem City of Birmingham Orchestra sowie Patrizia Kopachinskaja und Sir András Schiff mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment.