34-Jähriger kaufte im Urlaub Fake-Führerschein

Ein Urlaubsmitbringsel aus Kroatien kommt einem in Innsbruck geborenen Serben (34) nun teuer zu stehen. Der alleinerziehende Vater von zwei Kindern kaufte - anstatt sich in der Sonne bräunen zu lassen - nämlich einen gefälschten Führerschein und wurde damit in Tirol erwischt. Nun saß er vor Gericht.