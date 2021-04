Krankenkasse spart Millionen durch Corona

Deutlich weniger Vorsorgeuntersuchungen

Aus medizinischer Sicht könnte das vergangene Jahr, abgesehen von den vielen Covid-Patienten, schlimme Folgen haben. „Gerade im Hinblick auf die Vorsorgeuntersuchungen ist es wichtig, dass man regelmäßig seine Arzttermine wahrnimmt“, so Sebastian Huber, Internist in der Landeshauptstadt und Neos-Politiker, der auch in seiner Praxis ein deutlich Rückgang feststellen konnte.