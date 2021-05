Diese Lüge ermöglichte kultiges Queen-Video

Queen war eine ganz besondere Band und demnach war auch die Arbeit mit Freddie Mercury und Co. ganz besonders. Star-Filmer Rudi Dolezal widmet sich in dieser Folge von „Rudi Backstage“ einer der wohl aufregendsten Etappen seiner beruflichen Laufbahn, in der er so viel erlebt hat, dass er damit sogar ein ganzes Buch füllen konnte.

Diesmal bringt Dolezal sogar exklusive Aufnahmen von der Arbeit hinter den Kulissen zum Song „Scandal“ mit und erzählt, wie in nur drei Tagen und unter massivem Zeitdruck ein grandioses Video entstanden ist. Und der Star-Filmer verrät in dieser Folge auch, welche Lüge notwendig war, um das Video zu „Breakthru“ zu drehen.