Hinweis vom Nachbarn: Shopping-Betrüger ertappt!

In vielen Wohnhausanlagen kennen die Bewohner nicht einmal mehr den Namen des Nachbarn. Auf einen Mann aus Erlauf, niederösterreichischer Bezirk Melk, trifft das nicht zu. Als immer mehr Pakete an für ihn unbekannte Personen im Stiegenhaus hinterlegt wurden, erstattete er Anzeige - und legte so einem Betrüger-Paar das Handwerk.