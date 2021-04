Vom Supermarkt ins Spital wegen Pudel

Der 65-Jährige stellte sein Auto in der hinteren Reihe auf dem Parkplatz eines Diskonters in Pöchlarn ab. Zur gleichen Zeit räumte eine 53-Jährige aus Wien-Floridsdorf gerade ihren Einkauf in den Kofferraum. Mit dabei: ihr Königspudel, den sie mit einer knapp einen halben Meter langen Leine direkt an der Anhängevorrichtung festgebunden hatte. Doch als der Mann am Auto der 53-Jährigen vorbei Richtung Supermarkt-Eingang ging, biss der Vierbeiner ohne Vorwarnung zu. Er verletzte dabei den 65-Jährigen am rechten Unterschenkel.