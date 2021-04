Söder „pokert hart“, Laschet „hält dagegen“

Laschet in Bringschuld

Laschet hat in dem Machtpoker aber definitiv mehr zu verlieren. Als Chef der „großen“, in ganz Deutschland außer Bayern vertretenen CSU-Schwester CDU ist er auch, was die Erwartungen in seiner Partei angeht, zunächst einmal in der Bringschuld. Dass er sich nun trotz der miserablen Umfragewerte für die Union und gerade auch für seine Person selbstbewusst das Kanzleramt zutraut, bedeutet ein hohes Risiko.