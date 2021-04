Nur jedes fünfte CDU-Mitglied ist für Laschet

Umfrage: Union nur noch bei 27 Prozent

In mehreren Umfragen brach die Union zuletzt massiv ein. Auch in einer am Donnerstag veröffentlichte YouGov-Umfrage verlor die Union deutlich an Zustimmung: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden CDU und CSU demnach nur noch auf 27 Prozent der Stimmen kommen. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als im Februar und neun Punkte weniger als im Jänner.