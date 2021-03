Widerstand gegen Laschet wächst innerhalb der CDU

Die sächsische CDU-Abgeordnete Veronika Bellmann forderte indes den aus Nordrhein-Westfalen kommenden Laschet zum Verzicht auf die Kandidatur auf. Wenn er „der Union und dem Land einen Dienst erweisen will und selbst ein Höchstmaß an Souveränität an den Tag legen würde, dann würde er seinen Hut nicht in den Ring der Kanzlerkandidatur werfen“, sagte sie dem „Spiegel“.