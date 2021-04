Statt Frühling kommt „winterliche Wetterphase“

Am Montag erreicht die Kaltfront den Alpenraum, im Laufe des Dienstags überquert sie dann das ganze Land. Die Schneefallgrenze sinkt damit entlang der Nordalpen rasch bis in die Tallagen. Der Dienstag zeigt sich dann trüb mit nassem Schneefall in den Niederungen, in den Bergen muss man mit Neuschnee rechnen. „Bei lebhaftem, im Osten auch kräftigem Nordwestwind kommen die Temperaturen nicht mehr über null bis sieben Grad hinaus. Normal wären zu dieser Jahreszeit Höchstwerte zwischen 13 und 15 Grad in den Landeshauptstädten“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.